Anunț de interes public

Jitea Daniela titular al proiectului „Schimbarea de destinatie anexa din spatiu de depozitare unelte apicole in spatiu confectionare ambalaje din lemn-activitate productiva nepoluanta”, propus a se realiza în comuna Manastirea Casin, satul Manastirea Casin, str. Drumul Morii, nr. 31A, judetul Bacău, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de cätre ANMAP Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, ca nu necesita evaluarea impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteazã pot fi consultate la sediul ANMAP

Bacău din Str. Oituz, nr.23, în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 si vineri între orele 8 – 14, precum si la urmãtoarea adresã de internet: www.apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile.

De la data publicării anuntului pe pagina de internet a ANMAP Bacau.