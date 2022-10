Anunț de mediu

S.C. LAVA & CUCE RO S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Str. Vulturilor nr. 77, Nr. ONRCB J40/6730/1999, CUI RO11987285 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea cod CAEN 9601 – Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana, activitate desfasurata in Bacau, Str. Stefan Cel Mare nr. 28, in incinta Centrului Comercial Arena Mall Bacau, spatiul P25/P26.

Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU, Str. Oituz nr. 23, intre orele 900 – 1200, de luni pana vineri.

Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. BACAU in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.