Anunț de mediu

APM Bacau anunta publicul interesat ca in urma analizei PUZ: Introducere in intravilan si construire complex organizare evenimente si agrement, situat in orasul Darmanesti, jud. Bacau, titular: Ghinet Cristian Florentin, a consultarii membrilor Comitetului Special Constituit, decide ca planul sa fie adoptat fara aviz de mediu, intrucat nu necesita evaluare de mediu. Planul poate fi consultat la sediul APM Bacau, strada oituz nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 8-14.

Decizia motivata a etapei de incadrare poate fi consultata la adresa de internet http://apmbc.anpm.ro, sectiunea Reglementari.

Publicul poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in termen de 10 zile de la data aparitiei anuntului, in scris la APM Bacau, str. Oituz nr. 23, fax 0234/571056, pana la data de 12.10.2023