Anunț de mediu

MUN. BACĂU titular al proiectului „Amenjarea unui spațiu comunitar pe str. Progresului, nr. 12”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANMAP Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Amenjarea unui spațiu comunitar pe str. Progresului, nr. 12”, propus a fi amplasat în loc. Bacău, str. Progresului, nr. 12, jud. Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ANMAP Bacău din str. Oituz, nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresa de internet: https://djmbc.anmap.gov.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a ANMAP Bacău