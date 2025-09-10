Anunț de mediu

Borzești Wind SRL, în calitate de titular de proiect anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Rețea electrică subterană de medie tensiune cu zonă de protecție și acces pentru mentenanță”, propus a fi amplasat pe teritoriul municipiului Onești și al comunei Helegiu, județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP- DJM Bacău, din municipiul Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vinerea între orele 8-14 și la sediul titularului din București, sector 1, Șoseaua Nordului nr. 62 D, etaj 4.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP- DJM Bacău, str. Oituz nr. 23.