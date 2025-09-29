Anunț de mediu

Borzești Wind SRL, în calitate de titular de proiect, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „Rețea electrică subterană de medie tensiune cu zonă de protecție și acces pentru mentenanță ”, propus a fi amplasat pe teritoriul municipiului Onești și al comunei Helegiu, județul Bacău și anume că: proiectul NU se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate Bacău din str. Oituz nr. 23, cod 600266, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14. Publicul interesat poate înaintea comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului, până la data de 05.10.2025.