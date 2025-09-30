Anunț de mediu

Union Wind SRL, în calitate de titular de proiect anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Racord Centrală Electrică Eoliană la Sistemul Energetic Național”, propus a fi amplasat în comunele Dealu Morii, Tătărăști, Huruiești și Găiceana, județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP- D.J.M. Bacău, din municipiul Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vinerea între orele 8-14 și la sediul titularului din București, sector 1, Șoseaua Nordului nr. 62 D, etaj 4.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP- D.J.M. Bacău, str. Oituz nr. 23.