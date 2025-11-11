Anunț de mediu

Societatea comerciala STOFE BUHUSI S.A. titular al activitatii : “Productia de tesaturi” cod CAEN 1320 si “Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile” cod CAEN 1310, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Buhusi, jud. Bacau, str. Libertatii, Nr.36.

Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANMAP-Bacau, str. Oituz, Nr. 23 in zilele lucratoare luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00-14:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP – Bacau, pe toata durata derularii procedurii de autorizare.