Anunț de mediu

Societatea comerciala STOFE BUHUSI S.A. titular al activitatii : “Productia de tesaturi” cod CAEN 1320 si “Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile” cod CAEN 1310, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat  in localitatea Buhusi, jud. Bacau, str. Libertatii, Nr.36.

Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANMAP-Bacau, str. Oituz,  Nr. 23 in zilele lucratoare luni-joi intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 08:00-14:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP – Bacau, pe toata durata derularii procedurii de autorizare.

