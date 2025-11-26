Anunț de mediu

Asociația Valoare Plus – AFJ, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire Sediu social Asociația Valoare Plus cu regim de înălțime P+1, Magazin caritabil (nealimentar) cu regim de înălțime P; amenajare și sistematizare incintă; Împrejmuire/ reparații împrejmuire teren,; Organizare a execuției lucrărilor; Amplasare Totem la limita de proprietate spre frontul stradal și firmă luminoasă pe clădire, în municipiul Bacău, str. Calea Moldovei, nr. 199, județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP DJM Bacău, str. Oituz, nr. 23, municipiul Bacău și la sediul titularului din municipiul Bacău, str. Orizontului, nr. 16, județul Bacău, în zilele de luni-joi, între orele 8-16, iar vineri între orele 8-14. Observațiile publicului de primesc zilnic la sediul ANMAP DJM Bacău.