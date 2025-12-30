Anunț de mediu

Skybase Energy SRL – punct de lucru Onești, str. Anghel Saligny nr. 99, mun. Onești, jud. Bacău, titular al activității „Producția de energie electrică”, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru Centrala electrică fotovoltaică Onești, amplasată în municipiul Onești, județul Bacău.

Informații privind documentația depusă pot fi obținute la sediul APM Bacău, strada Oituz, nr. 23, în zilele de luni–joi, între orele 8:00–16:00, și vineri între orele 8:00–14:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, pe durata derulării procedurii de autorizare.