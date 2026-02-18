Anunț de mediu

SC BPLUS ADVISORY SRL, în calitate de titular de proiect, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru modificarile propuse la proiectul:„Unitate producție hidrogen prin electroliză, a unei capacitați de stocare și comprimare în vederea transportului”, propus a se realiza în intravilanul municipiului Onești, strada Fântanele nr. 16, nr. cadastral 62698, incinta fosta CET Borzești, titular SC BPLUS ADVISORY SRL, si anume ca modificarile propuse au un impact nesemnificativ asupra mediului si nu necesita elaborarea unui studiu de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare revizuite şi motivele revizuirii pot fi consultate la sediul Agenţiei Nationale pentru Mediu si Arii protejate – Directia Judeteana de Mediu Bacău din Str. Oituz, nr.23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului, până la data de 28.02.2026.