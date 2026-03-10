Anunț de mediu



FRATEANU CONSTANTIN , anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare a Planului Urbanistic Zonal : – PUZ – “SCHIMBARE DESTINATIE CLADIRI DIN “SEDIU FIRMA C1+ANEXE C2,C3,C4,C5” IN CLADIRI REZIDENTIALE “LOCUINTA C1+ANEXE GOSPODARESTI C2,C3,C4,C5” – INTOCMIRE PUZ” , din municipiul Onesti, str.Spicului, nr.111, judetul Bacau si anume : så fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu întrucît nu necesitå evaluare de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al PUZ-ului propus pot fi consultate la ANMAP-DJM Bacau, str.Oituz, nr.23 si în zilele de Luni-Joi, între orele 8,00-16,30 si Vineri între orele 8,00-14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP-DJM Bacau pînå la 20.03.2026 (ziua limitå de primire a observatiilor – 10 zile calendaristice de la data publicarii deciziei privind etapa de încadrare )