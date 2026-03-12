Anunț de mediu – BORZEȘTI WIND SRL

Borzești Wind SRL, în calitate de titular de proiect anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „CONSTRUIRE POD PROVIZORIU PESTE RÂUL TAZLĂU, CARTIER SLOBOZIA, MUNICIPIUL ONEŞTI, JUDEŢUL BACĂU”.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP – Direcția Județeană de Mediu Bacău, din municipiul Bacău, str. Oituz nr. 23 în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vinerea între orele 8-14 și la sediul titularului din București, sector 1, Șoseaua Nordului nr. 62 D, etaj 4. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP- Direcția Județeană de Mediu Bacău din str. Oituz nr. 23., municipiul Bacău.