Anunț de mediu – UAT Filipeni

UAT COMUNA FILIPENI, titular al proiectului „Eficientizarea consumului propriu de energie electrică prin construirea unui parc de panouri fotovoltaice în comuna Filipeni, județul Bacău”, propus a fi realizat în comuna Filipeni, județul Bacău, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Direcția Județeană de Mediu Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului și nici evaluarea adecvată.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Direcției Județeane de Mediu Bacău, din municipiul Bacău, str. Oituz, nr.23, județul Bacău, în zilele de luni până joi, între orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00- 14:00, precum şi la următoarea adresă de internet: www.djmbc.anmap.gov.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcția Județeane de Mediu Bacău
