ANUNȚ – licitație publică

Primăria Comunei Plopana, județul Bacău, CIF 4591520, organizează licitație publică pentru: – Vânzarea unui buldoexcavator Komatsu model WB93R5, funcțional, anul fabricației 2007. Documentația de atribuire poate fi obținută de pe siteul „www.comunaplopana.ro” sau de la secretarul general al comunei Gheorghe Dorneanu, care poate fi contactat la telefon 0234220011, 0769071502 sau email „primaria@comunaplopana.ro”.

Depunerea ofertelor se va face la „registratură”, în zilelele lucrătoare, în intervalul orar 8.00-16.00, până luni 16.03.2026, ora 10.00, cînd va fi efectuată și ședința publică de deschidere a ofertelor. Prețul de pornire a licitației este de 105534 lei. Utilajul poate fi vizualizat zilnic, cu condiția înștiințării instituției. Eventualele litigii vor putea fi sesizate la Tribunalul Bacău, în termen de 30 zile. Anunțul transmis pentru publicare este din data de 27.02.2026.