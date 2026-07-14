Anunț obținere autorizație construire

- Numele proiectului: „CONSTRUIRE CAPACITATE STOCARE ENERGIE ELECTRICA (BESS), RACORDURI ( TRASEE CABLU INTERIOARE ), STATIE DE TRANSFORMARE , DRUMURI D EACCES SI IMPREJMUIRI, COMUNA BUCIUMI, JUDETUL BACAU ”
- Beneficiar: S.C. AUKERA PROJECT COMPANY OMEGA S.R.L.
- Obiectivul proiectului: Punerea în funcțiune a unei capacități de stocare a energiei electrice în baterii de 400 MW
- Valoarea totală a proiectului: este de 20.605.485 lei.
- Autorizația de construire Nr. 83/10.07.2026
- Termen de finalizare: 36 de luni de la data începerii efective a lucrărilor.
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