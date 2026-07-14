Ziarul de Bacău

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Anunț obținere autorizație construire

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  • Numele proiectului: „CONSTRUIRE CAPACITATE STOCARE ENERGIE ELECTRICA (BESS), RACORDURI ( TRASEE CABLU INTERIOARE ), STATIE DE TRANSFORMARE , DRUMURI D EACCES SI IMPREJMUIRI, COMUNA BUCIUMI, JUDETUL BACAU 
  • Beneficiar: S.C. AUKERA PROJECT COMPANY OMEGA S.R.L.
  • Obiectivul proiectului: Punerea în funcțiune a unei capacități de stocare a energiei electrice în baterii de 400 MW
  • Valoarea totală a proiectului: este de 20.605.485 lei.
  • Autorizația de construire Nr. 83/10.07.2026
  • Termen de finalizare: 36 de luni de la data începerii efective a lucrărilor.

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