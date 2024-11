Anunț public

ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ CIUCANI, în calitate de titulari al Planului de amenajare sivică UP XL Ciucani, situat pe teritoriul județului Harghita U.A.T. Sânmartin, U.A.T. Plăieșii de Sus din și pe teritoriul județului Bacău U.A.T. Asău și U.A.T. Dărmănești., anunță publicul interesat că în urma analizei lucrărilor rămase de executat după 01.10.2024 în cadrul Amenajamentului silvic UP XL Ciucani, A.P.M. Bacău a luat decizia că aceste lucrări nu au efecte potențial semnificative asupra ariilor naturale protejate; pentru lucrările silvice rămase de executat după 01.10.2024 în cadrul Amenajamentului silvic UP XL Ciucani , nu este necesară evaluarea adecvată și implicit evaluarea de mediu.

Memoriul de prezentare al Planului de amenajament silvic și lucrările rămase de executat după 01.10.2024 precum și motivele deciziei de încadrare, pot fi consultate la sediul A.P.M. Bacă, strada Oituz nr.23, în zilele lucrătoare, între orele 8-14 și la adresa de internet http://apmbc.anpm.ro secțiunea Reglementări/avize de mediu.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare, pe care le trimite în scris la A.P.M. Bacău, str. Oituz nr.23, fax 0234/571056, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunțului, până la data de 22.11.2024