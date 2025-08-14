Anunț public

CONSTRUCTII PREFABRICATE MOLDOVA SRL – fosta MARCASON IMPEX SRL, cu sediul în mun. Onesti, str. Industriilor, nr.1, anunță obținerea Autorizatiei de Construire nr.45/10.07.2025 pentru : Demolare Cladire C28 cu Functiunea Statie Acetilena; Schimbare de Destinatie Corpuri de Cladire: C26 din Atelier Mecanic în Hala Productie Pavele si Atelier Fasonare Fier;C27 din Atelier Utilaj Chimic în Hala Confectii Metalice si Construire: C1-Cort cu Destinatia Fasonare Fier si Doua Instalatii de Preparare Beton: C2-Statie de Betoane 1, respectiv, C3-Statie de Betoane 2, în mun.Onesti, str. Industriilor, nr.1, jud. Bacau.