Anunț public

SC IRISZ FENYO SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu a proiectului „Împădurirea terenurilor agricole IRISZ FENYO SRL” propus a se realiza pe raza UAT Palanca, județul Bacău.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul ANMAP Bacău, str. Oituz nr. 23 și la sediul titularului din comuna Mihăileni, sat Văcărești, nr. 54, județul Harghita, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP Bacău.