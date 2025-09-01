Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Anunțuri / Anunț public

Anunț public

Lasă un comentariu

SC IRISZ FENYO SRL, titular al proiectului „Împădurirea terenurilor agricole IRISZ FENYO SRL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ANMAP Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Împădurirea terenurilor agricole IRISZ FENYO SRL”, propus a se realiza pe raza UAT Palanca, județul Bacău.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ANMAP Bacău din str. Oituz nr. 23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 și vineri între orele 8-14, precum și la următoarea adresă de internet: https://djmbc.anmap.gov.ro. 

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a ANMAP Bacău.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *