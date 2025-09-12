Anunț public – UAT COMUNA SĂUCEȘTI

UAT COMUNA SĂUCEȘTI, telefon 0234215131, anunță publicul interesat că a solicitat de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, avizul de gospodărire a apelor pentru investiția Înființare sistem iteligent de gaze naturale în comuna Săucești, județ Bacău, propus a se realiza în județul Bacău, comuna Săucești și Letea Veche, satele Bogdan Vodă, Săucești, Schineni, Siretu, Șerbești și extravilan.

Persoanele care doresc să trimită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului și la Sistemul de Gospodărire a Apelor Bacău, telefon 0234510043.