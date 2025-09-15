Anunț public

SC. DELTA WOODEN FOREST SRL, cu sediul social în Mun. Bacău, Str. Carpați nr. 6, Bl. 6, Sc. Etaj. 4 AP. 15, anunță publicul interest asupra depunerii solicitării de obținerea a autorizației de mediu pentru desfășurarea de activității de: Tăierea și rindeluirea lemnului- cod CAEN 1610, la punctual de lucru situate în Loc. Târdenii-Mari str. 1 Decembrie com. Blăgești jud. Bacău. Informații privind documentația făcută pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr.23 mun. Bacău și la sediul SC. DELTA WODEN FOREST SRL. Mun. Bacău Str. Carpați nr.6 Bl.6, Sc. Etaj.4 AP.15, în zilele lucrătoare, între orele 9:00-14:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacău, în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunț.