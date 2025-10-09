Anunț public

SC ARENA CITY CENTER SRL anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul „Extindere centru comercial Arena Mall Bacău, amenajări exterioare; Execuție branșamente; Împrejmuire teren; Organizare a execuției lucrărilor; Reclame luminoase, totem publicitar; Operațiuni cadastrale, în municipiul Bacău, strada Ștefan cel Mare, nr. 28-32, județul Bacău.

Decizia autoritatii de mediu, precum si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul ANMAP Bacau, din Str. Oituz, nr.23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 şi vineri între orele 8 – 14, la sediul SC ARENA CITY CENTER SRL, din municipiul Bacău, strada Ștefan cel Mare, nr. 32, județul Bacău, precum şi la următoarea adresă de internet website: https://djmbc.anmap.gov.ro., (pagina de internet a autorităţii pentru protecţia mediului emitentă).

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul ANMAP Bacău, din str. Oituz, nr. 23, Cod 600266, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.