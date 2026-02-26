Anunț public

ANMAP – DJM Bacău anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru SC Moldavia Farms SRL cu sediul în comuna Orbeni, județul Bacău, titulară a activităţii prevazută în anexa nr. 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale punct 6.6.a) „Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte, aşa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege’’, din comuna Orbeni, județul Bacău.

Proiectul autorizaţiei integrate de mediu decizia şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei, pot fi consultate la sediul ANMAP – DJM Bacău, str.Oituz, nr. 23, în zilele de luni –joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://djmbc.anmap.gov.ro, reglementări, autorizaţia integrată de mediu.