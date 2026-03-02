Anunț public

I.F. Jitea Florin titular al activității „Fabricarea ambalajelor din lemn”, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obținere a autorizației de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea Mănăstirea Casin, str. Drumul Morii nr. 31A.

Informații privind documentatia depusă pot fi obținute la sediul ANMAP din municipiul Bacău str. Oituz, nr. 32, jud. Bacău în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP Bacău, pe toată durata derulării procedurii de autorizare.