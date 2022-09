Anunț public

PANȚÎRU SORIN MIHAI titular al proiectului Construire spalatorie self service si anexa propus a se realiza in satul Dragomir, comuna Berzunti, jud. Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau, Str. Oituz nr. 23 in zilele de luni pana joi intre orele 8-16 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro.