Anunț public Asociația Composesorala Ciucani

Asociația Composesorala Ciucani, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Bacau, a „Amenajamentului fondul forestier proprietate privată aparţinând Asociației Composesorale Ciucani, județele Bacău și Harghita, UP XL Ciucani”, situat pe teritoriul comunelor Asau si Darmanesti ,jud Bacau si Sanmartin si Plaiesii de Sus, jud Harghita, in vederea obtinerii Deciziei de incadrare.

Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la adresa de internet https://apmbc.anpm.ro, in interval de 18 zile de la data aparitiei anuntului.

Sugestii/observatii pot fi depuse, in scris, la APM Bacau, prin posta, la sediul Agentiei de Mediu Bacau, str.Oituz, nr 23, Bacau, si pe adresa de e-mail: office@apmbc.anpm.ro, in acelasi interval de timp.