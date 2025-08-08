Anunț public – Asociația Composesorală Ciucani, județul Harghita

Asociația Composesorală Ciucani, județul Harghita, titular al Planului amenajamentului silvic proprietate privat UP XL Ciucani, administrat de Ocolul Silvic Sanmartin, amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Asău si Dărmănești, judetul Bacău si al comunei Sânmartin, județul Harghita, anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, a Studiului de evaluare adecvata si a Raportului de mediu si organizarea dezbaterii publice a Raportului de mediu si a Studiului de evaluare Adecavata, in cadrul procedurii evaluarii de mediu pentru acest plan.

Documentele pot fi consultate la sediul ASOCIATIEI COMPOSESORALE Ciucani- OCOLUL SILVIC Sanmartin din comuna Ciucani, sat Ciucani, nr.77, județul Harghita și la sediul Agenției pentru Mediu si Arii Protejate Bacău (ANMAP Bacău), din municipiul Bacau, str. Oituz nr.23, în zilele lucrătoare, de luni pâna joi intre orele 8-16 si vineri între orele 8-14, precum si pe pagina de internet a Agentiei pentru Mediu si Arii Protejate Bacau la adresa de internet : http://apmbc.anpm.ro, secțiunea Reglementări/avize de mediu/documentații SEA.

Şedinţa de dezbatere publică a proiectului PUG si a Raportului de mediu va avea loc in data de 22 septembrie 2025, ora 12, la sediul primărieiDărmănești, str. Muncii nr. 16, loc. Dărmănești jud. Bacău.

Comentariile și propunerile publicului de primesc in scris la sediul ANMAP Bacău, până la data de 22.09.2025.