Anunț Public – Autorizație integrată de mediu MOLDAVIA FARMS SRL Bacău

SC MOLDAVIA FARMS SRL în calitate de titular al activității de creștere intensivă a găinilor ouătoare (CAEN Rev.2: 0147), categoria de activități conform Anexei 1 a Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale: ‘6.6. Creșterea intensivă a păsărilor de curte și a porcilor, cu capacități de peste: a) 40.000 de locuri pentru păsări de curte’, desfășurată la punctul de lucru Ferma de găini ouătoare Orbeni, jud. Bacău, situată în extravilan sat Scurta, comuna Orbeni, județul Bacău, nr. cad. 62473, anunță publicul interesat depunerii solicitării pentru obținerea autorizării integrate de mediu.

Documentația de solicitare poate fi consultată la sediul social al titularului din Sat Scurta, Comuna Orbeni, Strada Balastierei, Nr. 984, Județul Bacău, office@grup-serban.ro , și la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate – Direcția Județeană de Mediu Bacău din str. Oituz, nr. 23, jud. Bacău, office@djmbc.anmap.gov.ro , de luni până vineri între orele 9:00 – 14:00. Eventualele comentarii asupra documentației solicitării se transmit la ANMAP-DJM Bacău în termen de 30 zile de depunerea solicitării.