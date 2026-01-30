Anunț public CRAB – CL15-emitere-AC-etapa-III

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță autorizarea lucrărilor în etapa a III-a, pentru obiectivul BC-CL15 – Reabilitarea și extinderea facilităților de transport, înmagazinare și de tratare apă în Zemeș, Pârjol, Balcani, Berești Tazlău și Poduri; Reabilitarea și extinderea facilităților de transport și epurare a apelor uzate din Pârjol, Balcani și Măgirești, cu Autorizația de construire nr. 7 din 20-01-2026, emitent Consiliul Județean Bacău.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Pârjol, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări BC-CL15 – Reabilitarea și extinderea facilităților de transport, înmagazinare și de tratare apă în Zemeș, Pârjol, Balcani, Berești Tazlău și Poduri; Reabilitarea și extinderea facilităților de transport și epurare a apelor uzate din Pârjol, Balcani și Măgirești.