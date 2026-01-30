Anunț public CRAB – CL3-2-emitere-AC-etapa-II

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță autorizarea lucrărilor în etapa a II-a, pentru obiectivul BC – CL03 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Moinești și Poduri, Lot 2 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Poduri, cu Autorizația de construire nr. 1 din 28-01-2026, emitent Consiliul Local Poduri.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Poduri, în cadrul Contractului de lucrări CL03 Lot 2 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Poduri.