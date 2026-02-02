S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță autorizarea lucrărilor în etapa a II-a, pentru obiectivul BC – CL10 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Balcani, Berești Tazlău și Prâjol, Lot 1 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Balcani, cu Autorizația de construire nr. 01 din 29-01-2026, emitent Consiliul Local Balcani.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Balcani, sat Balcani, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări CL10 Lot 1 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Balcani.