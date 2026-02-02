Anunț public CRAB –  Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău, Zona Nord – Strada Limpedea 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță obținerea Autorizației de construire nr. 307/39 din 21-01-2026, emitent Primăria Comunei Mărgineni, pentru obiectivul BC CL01 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău, Lot 1 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău, Zona Nord – Strada Limpedea.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Mărgineni, sat Mărgineni, județul Bacău, strada Limpedea, în cadrul Contractului de lucrări BC CL01 – Lot 1 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău, Zona Nord – Strada Limpedea.