Anunț public etapă de încadrare   

APM BACĂU, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare privind revizuirea „Amenajamentului fondului forestier UP I Bacău”, titulari Zapodeanu Paul-Adrian, Zapodeanu Ramona, Manastirea Buna Vestire Tisa Silvestri, Cornu-Veniamin L. Mariana –Rodica, Basilesci Nicolle Catherine Marie Lidya, Fournaraki G. Helene, Marcu Costica, Feraru C. Maria Ruxandra, Cioc C. Cristian Nicolae, Sep I. Florentina Valerica, si anume: să fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu și nici evaluare adecvata. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului pot fi consultate la APM Bacau, strada Oituz, nr. 23 si in zilele de luni-joi , intre orele 8,00-16.30 și vineri între orele 8,00 -14,00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau pana la 23.02.2024 (ziua limita de primire a observatiilor – 10 zile calendaristice de la data publicarii deciziei privind etapa de incadrare)”.