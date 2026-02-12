Ziarul de Bacău

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA S.A., cu sediul în municipiul București, str. Olteniei, nr. 2-4, clădirea Platinum Center, sector 3, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către DJM Neamț, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare, pentru proiectul CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ (CEF) ȘI INSTALAȚIE DE STOCARE A ENERGIEI, DESTINATE ALIMENTĂRII SERVICIILOR INTERNE DIN STAȚIA TRASELECTRICA 400/110 KV ROMAN NORD, propus a fi amplasat în extravilanul satului Cordun, tarla 58, Cc302, Hc302/2, comuna Cordun, județul Neamț. 

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul DJM Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de luni-joi, între orele 900–1400 şi vineri între orele 900-1200, precum şi la următoarea adresă de internet http://djmnt.anmap.gov.ro – Acord de mediu – Decizii etapă încadrare – Anunturi de incadrare solicitari de acord de mediu 2026. 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a DJM Neamț. 

Titular, 

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. BUCUREȘTI 

Data: 12.02.2026 

