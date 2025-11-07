Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu  

ENERGY STORAGE INVESTEMENT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul ,,Capacitate de stocare energie electrica compusa din instalatii de stocare a energiei eletrice , drumuri de acces, retele interioare de transport energie electrica, imprejurimi si posturi de transformare”, in comuna Buciumi, numarul cadastral 61752.

Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, Bacau si la sediul Energy Storage Investment SRL din orasul Voluntari, judetul Ilfov, strada Bucuresti-Nord, nr 14C, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:00, iar vineri intre orele 8:00-14:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANMAP DJM Bacau.