Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu 

„ENERGY STORAGE INVESTEMENT S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare revizuite pentru proiectul ,,Capacitate de stocare energie electrica compusa din instalatii de stocare a energiei eletrice, drumuri de acces, retele interioare de transport energie electrica, imprejurimi si posturi de transformare, comuna Buciumi,, în comuna Buciumi, județul Bacău.

Decizia autoritatii de mediu, precum si informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul ANMAP DJM Bacau, din Str. Oituz, nr.23, cod 600266 în zilele de luni până joi, între orele 8 – 16 şi vineri între orele 8 – 14, la sediul titularului, din orasul orasul Voluntari, judetul Ilfov, strada Bucuresti-Nord, nr 14C, precum şi la următoarea adresă de internet website: https://djmbc.anmap.gov.ro., (pagina de internet a autorităţii pentru protecţia mediului emitentă).

Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul ANMAP DJM Bacău, din str. Oituz, nr.23, Cod 600266, în termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.