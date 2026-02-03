Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. BUCUREȘTI, cu sediul în municipiul București, str. Olteniei, nr. 2-4, clădirea Platinum Center, sector 3, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ (CEF) ȘI INSTALAȚIE DE STOCARE A ENERGIEI, DESTINATE ALIMENTĂRII SERVICIILOR INTERNE DIN STAȚIA TRASELECTRICA 400/110 KV ROMAN NORD, propus a fi amplasat în extravilanul satului Cordun, tarla 58, Cc302, Hc302/2, comuna Cordun, județul Neamț.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Neamț din Piața 22 decembrie, nr. 5, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, în zilele de luni până joi, între orele 9:00-14:00 și vineri între orele 9.00-12.00 şi la sediul titularului C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. BUCUREȘTI.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Direcției Județene de Mediu Neamț din Piața 22 decembrie, nr. 5, din mun. Piatra Neamț.

TITULAR,

C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. BUCUREȘTI