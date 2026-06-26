Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor

Primaria Comunei Nicolae Balcescu, cu sediul pe Strada Eroilor nr. 380, comuna Nicolae Balcescu, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor pentru proiectul „MODERNIZARE STRADA CRISULUI – ZID DE SPRIJIN ALBIE PARAU, SAT VALEA SEACA, COMUNA NICOLAE BALCESCU, JUDETUL BACAU”, propus a fi amplasat in comuna Nicolae Balcescu, sat Valea Seaca, judetul Bacau.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Sistemului de Gospodarire a Apelor Bacau, situat pe Strada Nicolae Lascar Bogdan nr. 15, municipiul Bacau, precum si la sediul Primariei Comunei Nicolae Balcescu, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8:00 si 14:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Sistemului de Gospodarire a Apelor Bacau, precum si la sediul Primariei Comunei Nicolae Balcescu.