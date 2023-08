Anunţ public privind luarea deciziei etapei de incadrare 

S.C. DELGAZ GRID S.A., titular al proiectului „INLOCUIRE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE SI BRANSAMENTE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA in loc Bacau, pe strada Letea, judetul Bacau”, propus a fi realizat in judetul Bacau, municpiul Bacau, strada Letea, anunta publicul interesat asupra luarii decziei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din Str. Oituz, nr. 23, in zilele de luni pana joi, intre orele 8:00 – 16:00 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precu, si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbc.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentia pentru Protectia Mediului Bacau.