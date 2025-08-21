Ziarul de Bacău

Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță obținerea Autorizației de construire nr. 14 din 14-08-2025, emitent Primăria Comunei Măgirești, pentru obiectivul BC – CL12 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Bârsănești, Măgirești și Zemeș, Lot 2 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Măgirești.
Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Măgirești, sat Măgirești, Stănești, Ședuri, Prăjești, Valea Arinilor, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări CL12 Lot 2 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Măgirești.

