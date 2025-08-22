Ziarul de Bacău

Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță obținerea Autorizației de construire nr. 47 din 21-08-2025, emitent Primăria Municipiului Moinești,  pentru obiectivul BC – CL03 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Moinești și comuna Poduri, Lot 1 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Moinești.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al Municipiului Moinești, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări CL03 Lot 1 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în municipiul Moinești.

