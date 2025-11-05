Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță obținerea Autorizației de construire nr. 9 din 31-10-2025, emitent Primăria Comunei Scorțeni, pentru obiectivul Realizarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău – Tronson UAT Scorțeni, din cadrul contractului de lucrări BC-CL02 – Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Scorțeni, satul Grigoreni, Stejaru și extravilan, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări BC-CL02 – Reabilitarea aducțiunii de la Stejaru la Bacău și extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Mărgineni.