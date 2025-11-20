Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță obținerea Autorizației de construire nr. 260 din 11-11-2025, emitent Primăria Municipiului Bacău, pentru obiectivul BC CL01 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău, Lot 2 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău – zona Sud.

Lucrările autorizate se vor executa pe imobilul – teren și/sau construcții – situat în județul Bacău, municipiul Bacău, strada Mioriței, nr. 29-31-34-36, în cadrul Contractului de lucrări BC CL01 Lot 2 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare din municipiul Bacău – zona Sud.