Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță obținerea Autorizației de construire nr. 107 din 30-10-2025, emitent Consiliul Județean Bacău, pentru obiectivul BC – CL18 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Măgura, Nicolae Bălcescu și Filipești, Lot 2 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Nicolae Bălcescu.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări CL18 Lot 2 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Nicolae Bălcescu.