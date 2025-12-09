 Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță autorizarea lucrărilor în etapa a II-a, pentru obiectivul BC-CL13 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Gioseni, Faraoani, Cleja, Tamași, Letea Veche, Săucești, Traian și Secuieni, Lot 1 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Faraoani, cu Autorizația de construire nr. 114 din 28-11-2025, emitent Consiliul Județean Bacău.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Faraoani, satul Faraoani, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări CL13 Lot 1 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Faraoani.