 Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță autorizarea lucrărilor în etapa a II-a, pentru obiectivul BC-CL13 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Gioseni, Faraoani, Cleja, Tamași, Letea Veche, Săucești, Traian și Secuieni, Lot 3 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei în Secuieni, cu Autorizația de construire nr. 115 din 28-11-2025, emitent Consiliul Județean Bacău.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Secuieni, satul Secuieni, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări CL13 Lot 3 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei în Secuieni.