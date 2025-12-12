Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Anunțuri / Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

Lasă un comentariu

 S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță autorizarea lucrărilor în etapa a II-a, pentru obiectivul BC CL05 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Dărmănești, Târgu Ocna, Târgu Trotuș și Dofteana, Lot 1 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Târgu Ocna, cu Autorizația de construire nr. 49 din 28-11-2025, emitent Primăria Orașului Târgu Ocna. 

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări CL05 Lot 1 – Extinderea și reabilitarea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Târgu Ocna. 

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *