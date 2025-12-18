Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță obținerea Autorizației de construire nr. 116 din 28-11-2025, emitent Consiliul Județean Bacău, pentru obiectivul BC-CL13 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Gioseni, Faraoani, Cleja, Tamași, Letea Veche, Săucești, Traian și Secuieni, Lot 4 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Gioseni, Cleja, Tamași, Traian.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al comunelor Gioseni, Cleja, Tamași, Traian, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări CL13 Lot 4 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Gioseni, Cleja, Tamași, Traian.