 Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță obținerea Autorizației de construire nr. 1 din 09-01-2026, emitent Consiliul Județean Bacău, pentru obiectivul CL09 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Orbeni, Valea Seacă, Răcăciuni, Sărata și Luizi Călugăra – Lot 4 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Răcăciuni și Valea Seacă – Etapa a III-a.

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Răcăciuni, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări CL09 Lot 4 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Răcăciuni și Valea Seacă.