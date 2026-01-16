Ziarul de Bacău

 Anunț public S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău 

 S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., anunță obținerea Autorizației de construire nr. 1 din 09-01-2026, emitent Consiliul Județean Bacău, pentru obiectivul CL09 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Orbeni, Valea Seacă, Răcăciuni, Sărata și Luizi Călugăra – Lot 4 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Răcăciuni și Valea Seacă – Etapa a III-a. 

Lucrările autorizate se vor executa pe terenuri aparținând domeniului public al comunei Răcăciuni, județul Bacău, în cadrul Contractului de lucrări CL09 Lot 4 – Extinderea rețelelor de distribuție a apei și a rețelelor de canalizare în Răcăciuni și Valea Seacă. 

